Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала в Инстаграм, для приготовления домашних коржиков на кефире вам понадобятся доступные ингредиенты, немного времени и желание создать вкусное угощение.

Этот рецепт коржиков напоминает теплые детские воспоминания о лете, когда мама делала их вместо обычного хлеба. Интересно, что это тесто очень похоже на тесто для паровых вареников, но здесь оно обжаривается на масле, что делает коржики заманчивыми и вкусными, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Вот как приготовить домашние коржики на кефире:

Шаг 1: В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, соду, сахар и соль, хорошо перемешайте все ингредиенты, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Шаг 2: Постепенно добавьте муку, пока тесто не станет однородным, при этом сохраняя его мягкость и эластичность, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская .Тесто должно быть упругим, но не слишком жидким. Покройте его полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

Шаг 3: Раскатайте тесто и вырежьте круги подходящего диаметра для вашей сковородки или нарежьте его на небольшие ромбики.

Шаг 4: "Мастер Шеф" Мартыновская подмечает, с помощью ножа сделайте надрезы на поверхности коржиков, чтобы они равномерно пропеклись.

Шаг 5: Разогрейте сковородку с маслом и обжаривайте коржики на среднем огне, приблизительно по 8-10 минут с каждой стороны. Важно не перегревать масло, чтобы избежать подгорания.

В итоге, ваши домашние коржики на кефире готовы и могут подаваться с любым напитком на ваш выбор, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.