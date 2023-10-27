Украинский певец и военнослужащий Виталий Козловский действительно рискует своей жизнью.

О том, что произошло с Виталием Козловским, рассказала украинская блогер и подруга певца Алина Шаманская, пишет Politeka.net.

"Мой близкий друг Виталий Козловский сейчас действительно воюет", – рассказала Шаманская в разговоре с ведущим, блоггером и героем «Холостяка» Никитой Добрыниным.

Шаманская рассказала, что Козловский показывал ей кадры, которые кроме нее никто не видел:

«Я видела видео, которое нельзя показывать и которое он не показывает. Я видела, как он стреляет».

Блогер также заверила, что Виталий Козловский не играет роль бойца, а действительно им является.

«Скажу, что знаю из первых уст, что Козловский действительно рискует жизнью – он сидит в окопах, попадал под обстрел, после которого едва не погиб. Он прощался с жизнью и думал, что это его последний день».

Как оказалось, в то, что Козловский будет рисковать жизнью, не верили даже мужчины из его батальона. Военнослужащие были уверены, что Виталий Козловский будет просто сидеть, а не воевать.

«Вся его команда, весь его батальон, командир, подходили к нему, жали ему руку и говорили: "Виталик, мы думали, что тебя отправили просто... Мы не думали, что реально воевать. Мы думали, что ты пройдешь учебу и тебя посадят, типа сидеть, Виталик, ты один из лучших военных», - рассказала Шаманская о своем друге Виталии Козловском.

Напомним, на днях Виталий Козловский рассказал, что больше не находится в Нацгвардии.

«Очередной этап начат» , – сообщил Козловский.

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