Популярная украинская певица, жена рэпера и продюсера Потапа Настя Каменских поделилась мыслями о том, как пережить суматоху.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которую часто критикуют из-за различных высказываний и даже поведения ее мужа Потапа, поделилась мыслями и чувствами в Инстаграм. Как известно, Каменских нередко высмеивают из-за позднего возвращения из Испании, тогда как ее муж продолжает лишь изредка возвращаться домой.

Отметим, недавно Потап попал в новый скандал из-за нескольких песен, которые записал специально для видео в Тик-Токе. Гневная критика от украинцев продолжала активно распространяться и Потапу снова пришлось извиняться. Каменских же не стала комментировать ситуацию.

"Среди суматохи повседневной жизни и быстрого темпа событий всегда важно найти время для размышлений. Именно они дают мне возможность погрузиться в свои мысли и чувства. И иногда самое ценное и самое важное, что мы можем подарить себе – это мгновения покоя.

Эти мгновения позволяют мне успокоить свой разум, обрести внутреннюю гармонию и восстановить энергию. И я хочу пожелать каждому из вас, всегда находить время для особых моментов внутреннего покоя и рефлексии" - написала Каменских.

В сети ответили на обращение Каменских:

"Мудрая, талантливая, лучшая; когда будет крутая песня?! Ты же умеешь!; задумалась об успокоении после Потапа; Пусть наконец-то установится душевный баланс и уют; хорошие слова, с вашими скандалами".

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