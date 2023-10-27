Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предлагает интересный способ приготовления классического блюда "Макароны по-флотски", которое дарит вкус ностальгии и одновременно обновляет его аромат и вкус.
Вот что вам понадобится для приготовления этого уникального блюда по рецепту "Мастер Шеф" Мартыновской:
Ингредиенты:
- 2 большие ракушки (макаронные изделия)
- 200 г индейки (фарш)
- 200 г лука-порея
- 20 г сливочного масла
- 100 г моцареллы
- Немного зеленого лука
Способ приготовления:
Начнем с варки ракушек в подсоленной воде до состояния "аль денте", делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Пока макароны варятся, нарежьте лук-порей и обжарьте его на сковороде со сливочным маслом до готовности.
"Мастер Шеф" Мартыновская подмечает, добавьте индейку (фарш), посолите, поперчите и томите в течение 5 минут.
Наполните ракушки приготовленным мясом с луком, обильно посыпьте моцареллой и отправьте в духовой шкаф на 10 минут при температуре 180°C.
Перед подачей к столу посыпьте блюдо свежим зеленым луком для добавления аромата и свежести, добавляется "Мастер Шеф" Мартыновская.
Такие макароны по-флотски в современной интерпретации "Мастер Шеф" Ольги Мартыновской придают этому блюду новый вкус, не утратив при этом его уникальности.
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