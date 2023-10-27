Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом макарон с пикантным вкусом.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предлагает интересный способ приготовления классического блюда "Макароны по-флотски", которое дарит вкус ностальгии и одновременно обновляет его аромат и вкус.

Вот что вам понадобится для приготовления этого уникального блюда по рецепту "Мастер Шеф" Мартыновской:

Ингредиенты:

2 большие ракушки (макаронные изделия)

200 г индейки (фарш)

200 г лука-порея

20 г сливочного масла

100 г моцареллы

Немного зеленого лука

Способ приготовления:

Начнем с варки ракушек в подсоленной воде до состояния "аль денте", делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Пока макароны варятся, нарежьте лук-порей и обжарьте его на сковороде со сливочным маслом до готовности.

"Мастер Шеф" Мартыновская подмечает, добавьте индейку (фарш), посолите, поперчите и томите в течение 5 минут.

Наполните ракушки приготовленным мясом с луком, обильно посыпьте моцареллой и отправьте в духовой шкаф на 10 минут при температуре 180°C.

Перед подачей к столу посыпьте блюдо свежим зеленым луком для добавления аромата и свежести, добавляется "Мастер Шеф" Мартыновская.

Такие макароны по-флотски в современной интерпретации "Мастер Шеф" Ольги Мартыновской придают этому блюду новый вкус, не утратив при этом его уникальности.

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