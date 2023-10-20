Так, на Купянском направлении подразделения противника пару суток назад продолжали свои атаки на смежном фланге по общему направлению с.Ягодное - с.Ивановка, а также чуть севернее него, рассказывает о ситуации на фронте координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец.

Оккупанты пытаются прорваться к дороге Купянск – Сватово.

«Имели небольшой успех – продвинулись на 400 метров. Очевидно, за прошедшие сутки, противник немного сместил свои главные усилия по направлению Первомайское – Петропавловка южнее – на направление Степная Новоселовка – Куриловка», - отметил Машовец.

Анализируя ситуации на Бахмутском направлении, эксперт сообщил, что южнее Бахмута в районе перекрестка дороги Т-05-13 и примыкающей дороги в сторону Зайцево, очевидно, противник пытается подготовить узел обороны в виде ротного опорного пункта.

На Авдеевском направлении, по словам Машовца, передовые подразделения противника южнее города смогли продвинуться по направлению на гостиницу-ресторан "Царская охота" и взять под контроль путепровод над железной дорогой в районе Донецкой кольцевой дороги.

Добавим, что у россиян рекордные потери. Согласно новым данным Генштаба ВСУ, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1380 россиян, 120 ББМ, 55 танков, 29 артсистем.

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