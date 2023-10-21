Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками простым и вкусным рецептом жареной картошки. В своем видеорецепте, который можно найти на ее официальном YouTube-канале, она представила детальную инструкцию по приготовлению этого замечательного блюда.

Процесс начинается с варки картофеля. Важно помнить о том, чтобы картофель был покрыт холодной водой, и уровень воды должен быть выше, чем уровень картофеля. Картофель следует варить до тех пор, пока он не станет готовым, но не до состояния разваривания, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

После варки, картофель нужно аккуратно слить, удалив всю воду.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, затем, нарежьте картофель и лук крупными кубиками и распределите их на предварительно разогретой сковороде. Вначале добавьте лук в горячее масло и затем поместите картофель.

Следует дать картофелю образовать золотистую корку, не перемешивая его сразу, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская. Когда корка начинает появляться, вы можете аккуратно перемешать картофель и предоставить ему образовать вторую корку. Затем уменьшьте огонь.

В завершение, в готовую картошку можно добавить сливочное масло, розмарин и любые травы по вашему вкусу, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

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