Для сокращения частоты ракетных атак, исходящих из России, существует идея наносить удары по военным аэродромам на территории рф. Однако по словам военного эксперта Олега Жданова, существует несколько причин, почему украинские Вооруженные Силы (ВСУ) пока не прибегают к этой стратегии.

Он выделяет два главных ограничивающих фактора: ограниченное производство дальнобойных беспилотников и ракет, а также способность врага быстро восстанавливать поврежденные взлетно-посадочные полосы на аэродромах.

"Несмотря на желание уменьшить ракетные угрозы, ВСУ сталкиваются с техническими и стратегическими ограничениями. Первая проблема заключается в том, что Украина не производит достаточное количество дальнобойных беспилотников и ракет, которые были бы необходимы для таких атак.

Основная сложность заключается во второй причине: способности противника оперативно восстанавливать поврежденные взлетно-посадочные полосы на аэродромах. Это включает в себя процессы, такие как заливка бетоном и шлифовка, что делает моментальные удары нестойкими и менее эффективными" - поделился эксперт.

Олег Жданов также отмечает, что, несмотря на эти ограничения, ВСУ все равно могут использовать беспилотники для атак на самолеты и наземное оборудование на аэродромах, такие как радиолокаторы и башни управления полетами.

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