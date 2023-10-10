На фоне военный действий в Израиле, трудностей бюджета и обострения предвыборной борьбы в США в информационном пространстве все чаще возникают вопросы, может ли так случиться, что помощь Украине иссякнет.

Комментируя подобные страхи и тревогу, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко обратил внимание на три момента.

Так, во-первых, из средств на помощь Украине выделенных на 2023 год осталось $5 млрд. Эта сумма, убежден военный эксперт, позволит продолжать выделять пакеты помощи, без изменений, по 2 каждый месяц, как минимум до конца года.

«А потому, до конца 2023 помощь не уменьшится и не прекратиться», - успокоил украинцев Коваленко в своем телеграм-канале.

Во-вторых, на днях президент США Джо Байден сделал заявление о выделении Украине долгосрочного пакета помощи на $100 млрд, до 2025 года.

Аналитик объясняет, что, по сути, это обеспечение Украины стандартной, ежемесячной поддержкой по 2 пакета.

«Хотя, сама сума, даже превышает годовые объёмы помощи 2022-2023. То есть, планируется помощи выделять даже больше, чем ранее», - говорит эксперт.

Что касается третьего момента, то это бюджет США. Нынешний принимается в тяжелых условиях борьбы за электорат и на фоне кровопролития в Израиле. Эксперт не исключил, что Украина вообще может исчезнуть из позиций бюджета США, ради электоральной поддержки среди определённой маргинальной среды.

«Но, в то же самое время, это не означает, что Украина не появится в этих списках позже, либо наш сектор вообще получит совершенно другое название, формулировку поддержки, например: "Средства на поддержку демократии в условиях повышенных рисков и оперативного принятия решений», - предположил аналитик.

В-четвертых, продолжает Коваленко, Америка помогала многим странам в борьбе за свободу, демократию, право своего существования и самоопределения, помогала в борьбе с диктатурами и тоталитарными режимами.

«Но, ни один из этих проектов помощи не был настолько эффективным, как поддержка Украины в борьбе с российскими оккупантами. А потому, просто взять и всё бросить, фактически, проиграв выигрышную войну... Джон МакКейн восстанет из мёртвых и передушит всех, кто в этом акте исторического суицида принимал бы участие», - высказал убеждение эксперт.

Добавим, ранее в СМИ появилась информация, что Белый дом якобы хочет увязать в один законопроект предоставление военной помощи Израилю и финансирование Украины.

В этом случае, как надеются у Байдена, Конгресс сможет одобрить одновременно две инициативы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из Вашингтона.

Последние новости Украины:

Россияне накрыли целый город огнем - улицы и дома горят.

Появилось предупреждение о новой опасности на восточном фронте.

Эксперт сказал, сколько ракет успела накопить Россия.