Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, оккупанты ударили по городу Харьков.

В сообщении говорится, что зафиксирован "прилет" в одном из районов города. Под огонь попал частный жилой дом, на месте работают все экстренные службы.

«По уточненной информации экстренной медицинской помощи, в результате удара оккупантов по г. Харьков один человек получил осколочные ранения. Также за помощью к медикам обратилась женщина – острая реакция на стресс», – рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Кроме того, ночью оккупанты атаковали Украину дронами «Шахед».

Угроза была объявлена ​​в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях, а также Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской областях.

В мониторинговых группах, в частности, предупреждали, что громко может быть в Умани.

Также в Воздушных силах ВС Украины сообщали о ракетной угрозе:

«Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения!».

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