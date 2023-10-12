Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, оккупанты ударили по городу Харьков.
В сообщении говорится, что зафиксирован "прилет" в одном из районов города. Под огонь попал частный жилой дом, на месте работают все экстренные службы.
«По уточненной информации экстренной медицинской помощи, в результате удара оккупантов по г. Харьков один человек получил осколочные ранения. Также за помощью к медикам обратилась женщина – острая реакция на стресс», – рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Кроме того, ночью оккупанты атаковали Украину дронами «Шахед».
Угроза была объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской областях, а также Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской областях.
В мониторинговых группах, в частности, предупреждали, что громко может быть в Умани.
Также в Воздушных силах ВС Украины сообщали о ракетной угрозе:
«Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области – угроза применения баллистического вооружения!».
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