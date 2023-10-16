На Волновахском направлении российские оккупанты пытаются отстранить ВСУ от железной дороги, которая идет с востока через Волноваху на запад по всему "сухопутному коридору".

Противник сейчас активно ремонтирует эту железную дорогу, однако для того, чтобы ипользовать ее для полноценного материально-технического обеспечения своих войск, оперирующих в Херсонской области и Приазовье, нужно обезопасить ее от огневого влияния ВСУ.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"В этом контексте тот факт, что именно на Волновахском направлении, на отдельных его участках, расстояние между передовыми позициями ВСУ и этой железной дорогой колеблется в пределах 7.3-7.6 км, очевидно, достаточно существенно "напрягает" российское командование. Что, в свою очередь, и побуждает его к регулярным попыткам "ликвидировать" Угледарский плацдарм ВСУ путем наступления на него либо с юга, либо с востока, либо одновременно по обоим направлениям", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель отметил, что в этот раз противник попытался пробиться с юга, со стороны с.Сладкое, а также действуя с востока, со стороны с.Славное, в с. Новомихайловка. В результате "глубокого прорыва" у оккупантов не получилось, им удалось занять несколько посадок со стороны Сладкого.

"Однако не думаю, что на этом его попытки иссякнут. По крайней мере, в соответствии с определенной информацией, которая поступает группе «ИС», командование противника готовится использовать свой плацдарм на р. Шайтанка в районе с.Никольское, чтобы в очередной раз попытаться прорваться восточнее г.Угледар на с.Водяное (нижн.) и выйти к нему с юга через шахту Южнодонбасская-1, или обходя ее восточнее", — добавил эксперт.

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