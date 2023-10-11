Началось новое очень жестокое сражение за Авдеевку Донецкой области, которую оккупанты пытаются захватить уже не первый месяц.

В городе, вокруг которого идут страшные бои, остаются сотни гражданских жителей.

Как рассказал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире "Суспільне. Спротив", речь идет о более чем 1600 жителях.

В городе нет электро-, газо- и водоснабжения, а восстановить инфраструктуру, конечно, пока невозможно. Эвакуация продолжается, людей уговаривают выезжать из города в более безопасные общины Донецкой области, также есть возможность уехать в Умань, западнее страны и т.д.

Люди, которые остаются в Авдеевке, живут в подвалах многоэтажек и в подвалах собственных частных домов. По словам Барабаша, около четырех десятков многоэтажек сложены, а под их завалами остаются люди.

Напомним, что такая же ситуация была и в Бахмуте – люди гибли под завалами, не дождавшись помощи.

Вражеская армия бьет по Авдеевке из всего подряд – из «Градов», авиации, танков и т.д.

Это сражение за Авдеевку называют одним из самых важных в этой войне.

«Авдеевка имеет стратегическое значение для РФ, поскольку этот город является фактически воротами в Донецк – основной коммуникационный узел на оккупированных территориях. И для того чтобы закрепиться на захваченном Донбассе, Путину нужно отодвинуть линию фронта от Донецка.

В 2022 году российские войска вели наступление на Авдеевку, пытаясь глубоко охватить город с обоих флангов. Однако российское наступление было остановлено из-за героического сопротивления украинцев.

Сражение за Авдеевку будет более ожесточенным, чем битва за Угледар зимой…», - уверен известный журналист Юрий Бутусов.

В свою очередь известный политолог и боец ​​ВСУ Кирилл Сазонов отмечает в своем телеграмм-канале, что Авдеевка нужна россиянам и по политическим причинам.

"Никаких военных успехов у России за последние полгода нет от слова вовсе. Потеря Херсона стала слишком громким поражением. Единственное сомнительное достижение – взятие Бахмута, от которого остались руины с нулевым стратегическим значением. Более того, в перспективе Бахмут может попасть в полукольцо, трассу на Горловку наша арта уже простреливает, а когда доберемся до трассы на Лисичанск, удерживать Бахмут станет нереально.

И путину очень нужна любая победа. Какойй можно будет похвастаться перед избирателями, разогнать по всем международным новостям и хоть как-то привлечь новых контрактников рассказами об успехах".

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