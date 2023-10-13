Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, сегодня утром россияне ударили по городу Покровск в Донецкой области.

«По предварительной информации по состоянию на 10:00 погибли 1 и пострадали 12 человек, частично разрушены два административных здания», - говорится в сообщении.

Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены три человека.

Тип оружия и окончательные последствия удара устанавливаются.

На месте работают все экстренные службы.

Ранее местные жители сообщали, что в городе гремят взрывы.

Враг бьет из артиллерии и авиации не только по линии столкновения, но и по тыловым населенным пунктам, которые находятся в 20-30 км от нее.

Ночью россияне нанесли несколько авиаударов непосредственно по Авдеевке.

В Авдеевку уже не завозят продукты питания и гуманитарную помощь. Город имеет двухмесячные резервы всего необходимого, поэтому ГВА обеспечивает только эвакуацию из города.

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