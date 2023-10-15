Российским оккупантам за время их "резкой" активизации вокруг Авдеевского района обороны ВСУ, в надежде его окружить, удалось достичь двух вещей. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
Во-первых, по словам эксперта, на южном фасе подразделения противника смогли продвинуться по направлению Водяное (верхн.) - Северное (сначала почти до южной окраины последнего, но затем передовые подразделения ВСУ оттеснили противника южнее).
Во-вторых, на северном фасе оккупанты продвинулись по направлению Красногоровка – Степное и Красногоровка – Новокалиново. Константин Машовец также отметил, что по направлению Водяное – Первомайское и Спартак – Авдеевка продвижение противника составило по 200-300 метров.
По словам военного обозревателя, основу группировки противника, которая сейчас пытается сделать с Авдеевкой то же, что и с Бахмутом, составляют войска 8-й общевойсковой армии. Непосредственно на Авдеевском направлении противник сосредоточил и развернул следующие силы:
- отдельных мотострелковых бригад – 8;
- мотострелковых (танковых) полков — 15;
- отдельных стрелковых полков – 11;
- отдельных танковых батальонов – 1;
- отдельных мотострелковых батальонов — 1;
- отдельных стрелковых батальонов – 22;
- сводных тактических отрядов, в том числе типа БАРС и "Шторм-Z" — 3.
Машовец добавил, что группировка по формальному объему не маленькая, однако уровень укомплектованности личным составом и основными образцами вооружения и военной техники в этих формированиях очень неравномерен.
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