На Токмакском направлении российское командование надеется, что сумело остановить передовые подразделения ВСУ на первой позиции своего главного рубежа обороны.

Сейчас командование противника стремится провести серию контратак прямо на "острие" участка украинского вклинения. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам эксперта, подразделения противника ранее контратаковали передовые позиции ВСУ восточнее с.Новопрокоповка, как раз на стыке своей первой позиции главного рубежа обороны и участка прорыва украинских войск. Потом атаки повторялись, но оккупантам удалось только оттеснить наши передовые подразделения на несколько сотен метров к северу, заняв половину одной из лесопосадок.

"В свою очередь, в Новопрокоповке, очевидно после контратак в ее северной части, подразделения 71-го мсп противника были вынуждены покинуть ее и заняли позиции в центральной части села. Поэтому, вероятно, на данный момент, северная часть с.Новопрокоповка является, так называемой, "серой зоной"", — заявил Константин Машовец.

Эксперт отметил, что передовые подразделения ВСУ уже могли бы снова войти в Новопрокоповку, если бы не высота с отметкой 160 северо-западнее села, которую продолжает удерживать противник.

Так же и в районе с.Вербовое: после контратак противника западнее села, вероятно, ВСУ имели незначительное продвижение в сторону этого села, однако дальнейшее продвижение явно связано с трудностями из-за высоты с отметкой 170, где противник организовал мощный батальонный район обороны, а также высотой с отметкой 150 южнее Вербового.

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