Несмотря на интенсивные бои, шансы на захват Авдеевки со стороны российских войск остаются крайне невысокими. Военный эксперт Олег Жданов поделился своими размышлениями относительно интенсивных боев, развернувшихся вокруг Авдеевки в Донецкой области.

"Оккупанты мобилизовали две бригады для атаки на Авдеевку. В первый день конфликта, они предприняли мощную атаку, состоящую из трех батальонов и дополнительной поддержки в виде танков. Несмотря на продолжающееся интенсивное наступление, они до сих пор не добились значительных успехов" - делится эксперт.

Согласно оценке Жданова, оккупационные силы стремятся контролировать железнодорожные магистрали, однако украинские вооруженные силы удачно отбивают атаки и не позволяют российским войскам закрепиться.

Известно, что еще одной точкой столкновения является район террикона на территории коксохимического предприятия в Авдеевке. Российские военные заявили о важности этой территории и о попытках взять ее под свой контроль. Однако, силы Украины сумели изгнать их оттуда, и враги продолжают наступления, но пока без значительных успехов.

Также сообщалось, российские вооруженные силы сосредотачивают внимание и на других направлениях, включая северные фланги Бахмутского и Лиманского направлений. В этом контексте, они также пытаются продемонстрировать свою присутствие в Бердянском направлении.

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