Возобновление наступления в сторону Лимана и до рубежа по р. Оскол российские оккупанты разбили на несколько последовательных этапов.

В плане наступления противника на Лиманском направлении можно выделить четыре этапа. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Первый этап – создание предпосылок для ликвидации украинского плацдарма на р.Ч.Жеребец, то есть выход российских войск в удобные для последующих действий районы и дестабилизация и усложнение материально-технического обеспечения (МТО) тактической группы войск ВСУ, оперирующей восточнее р.Ч.Жеребец.

"Недавние атаки 3-й мсд противника по направлению на с.Макеевка явно из "этой оперы". Ведь именно здесь проходит одна из важных коммуникаций с запада на восток, со стороны Боровой, по которой возможно осуществлять подвоз предметов МТО по этому направлению, а также существует возможность занять охватывающее положение по отношению к с.Невское", — отметил эксперт.

Константин Машовец считает, что противник решил сначала пробиться "по земле" в те ключевые пункты на р. Ч.Жеребец через которые и осуществляется основной объем МТО — начал с с. Макеевка, а далее могут последовать атаки на с.Невское, а затем с юга на с.Ямполевка и с.Терны.

Второй этап - постепенное и одновременное "сжатие" украинского плацдарма на р.Ч.Жеребец с севера и юга с последующей его ликвидацией. Третий этап, по мнению военного обозревателя, предполагает "решение проблемы Серебрянского лесничества".

А последний, четвертый этап — после ликвидации украинского плацдарма севернее дирекции Кременная - Лиман и "решения проблемы Серебрянского леса" - введение по этому направлению главных сил 25-й общевойсковой армии.

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