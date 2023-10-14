После успеха, который оккупанты имели по направлению Площанка - Макеевка, очевидно, рф готовится атаковать и по направлению на с.Невское и с.Торское. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Главной целью этого замысла, конечно, является г. Лиман и выход на восточный берег р. Оскол, но наступать сразу и прямо на Лиман через Торское и Заречное, в сторону которых он смог продвинуться со стороны г.Кременная за прошедшую зиму-начало весны, противник не может пока севернее, над этой дирекцией, "нависает" плацдарм ВСУ на восточном берегу р.Черный Жеребец", — пишет эксперт.

По его словам, противнику перед восстановлением наступления на Лиман необходимо вытеснить передовые подразделения ВСУ из поселков Макеевка, Невское, Терны, Ямполевка и территорий, расположенных восточнее них, но сделать это не так просто.

В первую очередь из-за того, что наступать в рамках этого плана придется в полосе шириной более 21 км. Для этого нужны достаточно значительные в объемах силы и средства.

А во вторую очередь, из-за того, что "события происходят" на стыке двух ГВ противника - "Запад" и "Центр", что, в свою очередь, потребует от российского военного командования сверхъестественного для них уровня взаимодействия и согласованности действий подчиненных ему войск", — объяснил Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что, вероятно, российское командование будет стремиться вместо "перехода в тотальное наступление" провести серию оперативных наступательных операций. И здесь Лиманское направление входит в первую тройку лучших и удобных для противника (вместе с Авдеевским и Купянским).

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