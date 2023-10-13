Штурмы многострадальной Авдеевки не прекращаются, оккупанты пытаются захватить город, взяв его в окружение или хотя бы полукольцо.

Как отмечает политолог и боец ВСУ Кирилл Сазонов в своем телеграм-канале, тактика, похожая на ту, что была применена при наступлении на Угледар и Бахмут.

«Очень скромные результаты с точки зрения тактики для армии россии. Угледар так и не взяли, в Бахмуте после 9 месяцев безумных штурмов закрепились на груде кирпича, не имеющих стратегического значения», - напомнил Сазонов.

По его словам, в Авдеевке история похожая.

«По спутниковым снимкам и оценке Института Изучения Войны оккупантом после всех штурмов на всех направлениях под Авдеевкой удалось захватить четыре с половиной квадратных километра. Для тех, кто гуманитарий подчеркну отдельно – не продвинулись на четыре километра, а захватили 4 квадратных километра. Это не много. Нет взятых каких-то принципиально важных точек», - заверил Сазонов.

Военнослужащий подчеркнул, что украинская логистика не отрезана, как фантазировали российские «военкоры».

«Больше трех километров до трассы снабжения – это не перерезать, уже давно проверено. Хотя хорошего в этом мало», - отметил Сазонов.

Политолог и военнослужащий подчеркивает, что по результатом штурмов Авдеевки у оккупантов не тни тактических, ни стратегических успехов.

«Логистика российских войск на этом участке пострадала гораздо сильнее. Я сейчас про разрушенный автомобильный мост. Его вчера полностью развалили одним точным ударом, а обломками засыпало еще и транспорт подразделения «Ахмат», - добавил Сазонов.

При этом потери российских захватчиков в живой силе и бронетехнике «оказались просто громадными».

Что, как отмечает Сазонов, логично при безумных штурмах хорошо укрепленных украинских позиций.

«Вопрос наличия резервов сейчас единственный, который определяет дальнейшие действия росармии. Понятно, что задачу им поставили «Взять Авдеевку любой ценой». Кремлю очень нужда любая «победа» чтобы скормить ее телезрителям и предъявить всему миру в качестве аргумента в пользу принуждения Киева к переговорам. Но основная группа для штурма Авдеевки со стянутой отовсюду техникой потрепана настолько, что для новых штурмов срочно нужно пополнение», - рассуждает Кирилл Сазонов.

При этом политолог и военнослужащий уверен, что и у ЗСУ в запасе есть несколько сюрпризов.

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что россияне не обеспечили серьезного прорыва под Авдеевкой и вряд ли сразу отсекут украинские силы.

При этом оккупанты несут серьезные потери в технике и живой силе.

За сутки, на момент утра 13 октября, по данным Генштаба, оккупанты потеряли еще 1 030 человек.

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