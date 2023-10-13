Быстрый кофейно-тыквенный чизкейк по этому рецепту получится очень вкусным, ароматным и полезным.

Готовится этот кофейно-тыквенный чизкейк просто и быстро, пишет Politeka.net.

А понравится кофейно-тыквенный чизкейк как поклонникам кофе, так и тем, кто любит блюда из тыквы.

Итак, для приготовления кофейно-тыквенного чизкейка понадобятся следующие ингредиенты:

Кисломолочный сыр 250 гр, 3 яйца (категория С1), сливочный сыр 100 г (текстура получится более нежная), эритритол 2 столовые ложки или другой подсластитель, крепкий кофе 60 мл, цельнозерновая мука 40 г (можно заменить на 30 г крохмала), мякоть тыквы 350 г.

Тыкву чистим, нарезаем ломтиками. Затем ее нужно запечь или отварить до мягкого состояния. Можно использовать микроволновку (запечется за 7-8 минут).

Далее берем 250 гр кисломолочного сыра, добавляем к нему запеченную или отварную тыкву, а также сливочный сыр, туда же добавляем подсластитель, вбиваем три яйца, засыпаем 40 гр цельнозерновой муки.

Смешиваем блендером в однородную массу и добавляем 60 мл крепкого кофе. Снова смешиваем блендером. Смесь получится нежно-карамельного цвета.

Форму для выпечки (можно взять диаметра 18 см) нужно застелить пергаментной бумагой. Выливаем смесь в форму.

Выпекать 30 минут при 170 градусах. Затем нужно дать кофейно-тыквенному чизкейку еще постоять в выключенном, но открытом духовом шкафу еще 30-40 минут.

Все, кофейно-тыквенный чизкейк готов! Подавать лучше охлажденным.

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