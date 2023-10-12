За Авдеевку идут жесточайшие бои, российские оккупанты уже орут, что город в окружении – так ли это и что происходит на самом деле.

Комментируя вопли российских оккупантов относительно Авдеевки в окружении, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напомнил о предыдущих сказках врага «Киев за три дня» и «Бахмут в котле».

Как отмечает военный аналитик, российские площадки продолжают распространять "несусветную чушь о том, что Авдеевка, один из сильнейших укрепрайонов по линии фронта, оказалась в окружении". Происходит это на фоне наступательных действий и обстрелов со стороны российских оккупантов.

«Вот только их наступление в районе Авдеевки как началось с факапа – утопили БРЭМ-1 при форсировании речушки, так и продолжилось», - отметил Коваленко в своем телеграм-канале.

Российские захватчкики, по словам аналитика, развернули наступление в стиле «последний день живут».

«В нём принимает участие биомасса из состава 1 АК (чмобики "ДНР"), а так же подразделения 20-й и 150-й МСД 8-й ОВА. Противнику, за счёт интенсивности ведения огня и количественного напора удалось захватить ряд позиций, не играющих критического значения, но это продвижение пропаганда РОВ преподносит как практически победу. Хотя есть нюанс», - отметил Коваленко.

Так в первом эшелоне у оккупантов катастрофические потери. Подсчет еще ведется, но, как утверждает Коваленко, практически все подразделения, принимавшие участие в наступлении утратили боеспособность. Однако отводить их не спешат – боятся потерять то немногое, что удалось захватить.

Однако Коваленко уверен, что в ближайшее время оккупанты введут дополнительные силы и как будут развиваться события можно будет говорить после того, как этот резерв «себя проявит».

«Но на сегодняшний день к югу и юго-западу от Авдеевки РОВ не удалось реализовать ни одной поставленной задачи, в частности – выход на село Северное. При наличии продвижения на севере, им так не удалось сразу выйти на железку и, перерезав её, занять Степовое. Установить полный огневой контроль над дорогой 0542 так же не получилось.

То есть, при учете затраченных сил и волны дешевого хайпа, основные задачи зерг-раш от РОВ так и не смог достигнуть», - констатировал Коваленко.

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