Если вам нравится роскошь вкусом настоящего домашнего хлеба, то сейчас самое время попробовать его приготовить дома. Что интересно, мы сегодня раскроем секреты приготовления ароматных украинских язычников — свежих лепешек, которые можно приготовить на сковороде.

Этот вкусный хлеб имеет разные названия в разных регионах Украины: где-то они известны как лепешки, где-то как лепешки, лепешки или даже ощипки. По рецепту тесто готовится без использования дрожжей и выпекается на сковороде, поэтому можно легко и быстро приготовить эти вкусности прямо перед подачей на стол.

Ингредиенты на 4 порции:

мука пшеничная - 600 г;

кефир 2,5% - 250 мл;

яйца куриные – 1 шт.;

сахар – 1 ч. л.;

сода пищевая – 1 ч. л.;

соль – 1 ч. л.

Для приготовления смешайте соду, соль, кефир и сахар. В полученную смесь добавьте взбитое яйцо и муку и замешайте, чтобы получить нелипкое и эластичное тесто. После этого его нужно оставить отдохнуть на пять минут.

Получившееся тесто можно разделить на несколько частей, все зависит только от размера лепешек, которые вы хотите получить. Тесто нужно выложить на сковороду, которую до этого смазали растительным маслом, и жарьте под крышкой. Через несколько минут переверните и печите до полной готовности. Готовые погачи сложите на тарелку стопкой и накройте полотенцем, чтобы они оставались мягкими.

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