В Днепропетровской области сегодня, 2 августа, фиксируют несчастные случаи.

Местные телеграмм-каналы сообщают о ЧП, которые произошли сегодня в Днепропетровской области.

Так, в Днепре сегодня сбили двух человек на улице Солнечной. Об этом сообщает телеграмм-канал "Днепр Реальный".

На место происшествия оперативно приехали медики "скорой".

Впоследствии стало известно, что водитель сбил женщину и девятилетнюю девочку, когда они шли по переходу. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Кроме того, сегодня обнаружили тело мужчины, которого искали два дня.

Мужчина исчез во время купания в пруду на Синельниковщине.

Местные спасатели пропавшего мужчины не обнаружили. 2 августа к поисковым работам уже присоединились водолазы-спасатели облцентра.

К сожалению, мужчина погиб, тело 29-летнего утонувшего обнаружили в 4-х метрах от берега, на глубине 3,5 метров.

Также сообщается, что мужчина скончался среди улицы в Днепре.

Сообщается, что трагедия произошла по улице Хвойна. Все детали произошедшего – выясняются.

Напомним, вчера житель Днепра взорвал гранату у заброшенного кафе на жилом массиве Тополь-3.

Как сообщают местные СМИ и телеграмм-каналы, днепрянин взорвал гранату рядом с кафе.

Тело погибшего нашли местные в кустах возле заброшенного кафе. На место вызвали правоохранителей.

Сотрудники полиции обследовали территорию и обнаружили элементы боевой гранаты.

Сообщается, что от полученных травм мужчина погиб сразу на месте ЧП.

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