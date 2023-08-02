Местные телеграмм-каналы сообщают о ЧП, которые произошли сегодня в Днепропетровской области.
Так, в Днепре сегодня сбили двух человек на улице Солнечной. Об этом сообщает телеграмм-канал "Днепр Реальный".
На место происшествия оперативно приехали медики "скорой".
Впоследствии стало известно, что водитель сбил женщину и девятилетнюю девочку, когда они шли по переходу. Пострадавших госпитализировали в больницу.
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Кроме того, сегодня обнаружили тело мужчины, которого искали два дня.
Мужчина исчез во время купания в пруду на Синельниковщине.
Местные спасатели пропавшего мужчины не обнаружили. 2 августа к поисковым работам уже присоединились водолазы-спасатели облцентра.
К сожалению, мужчина погиб, тело 29-летнего утонувшего обнаружили в 4-х метрах от берега, на глубине 3,5 метров.
Также сообщается, что мужчина скончался среди улицы в Днепре.
Сообщается, что трагедия произошла по улице Хвойна. Все детали произошедшего – выясняются.
Напомним, вчера житель Днепра взорвал гранату у заброшенного кафе на жилом массиве Тополь-3.
Как сообщают местные СМИ и телеграмм-каналы, днепрянин взорвал гранату рядом с кафе.
Тело погибшего нашли местные в кустах возле заброшенного кафе. На место вызвали правоохранителей.
Сотрудники полиции обследовали территорию и обнаружили элементы боевой гранаты.
Сообщается, что от полученных травм мужчина погиб сразу на месте ЧП.
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