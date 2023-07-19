В Днепропетровской области умер контрактник. Командование говорит, что это самоубийство, но родственники не верят.

В находящейся в Днепропетровской области военной части Нацгвардии №3036 умер контрактник по имени Богдан Говорухин. По версии командования части, он совершил самоубийство. Однако родственники парня не верят в эту версию, поскольку на его теле было много травм.

Военная прокуратура сообщила, что не располагает информацией об этом случае, но попытается разобраться в ситуации.

Отец погибшего Владимир утверждает, что увидел много травм на теле своего сына, включая переломы носа и ушей, синяки на лице и прямоугольный синяк на руке, вероятно, от удара прикладом автомата.

Сейчас планируется эксгумация тела Богдана, чтобы документально зафиксировать травмы. Родственники имеют фотографии этих повреждений, но это не достаточное доказательство. Отец уверен, что "все экспертизы хотели замолчать, признать этот случай самоубийством, не признавать его сына-потерпевшим и закрыть дело".

Говорит отец погибшего, что возникает вопрос: почему тело Богдана было перемещено на следующий день? Экспертизу не проводили, поскольку это ответственность следователя. Единственное, что было сделано – это вывод о причинах смерти. В нем не зафиксированы никакие телесные повреждения, а утверждается, что смерть наступила в результате выстрела в подбородок. Однако визуально выстрел был замечен в шею.

Родственники Богдана также отметили, что парень был в армии почти три года, не сообщал о конфликтах со своими собратьями и командирами. Также он не жаловался на психологические проблемы.

Источник: hromadske.

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