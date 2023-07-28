Из-за непогоды на Днепропетровщине срывало обшивку из домов, вырывало бетонные столбы и не только.
Местный телеграмм-канал "Реальный Днепр" сообщает, что в результате непогоды в Днепре оборваны провода, разбиты фасады, попадавшие деревья и поврежденные автомобили.
Над ликвидацией последствий ночного ненастья до сих пор работают все соответствующие службы, в частности, убирают поваленные деревья, восстанавливают контактную сеть, очищают дождеприемники.
Кроме того, не обошлось без трагедий, сообщается, что от удара молнии загорелся дом.
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Также молния попала в грузовик на трассе Днепро-Кривой Рог.
"К моменту прибытия спасателей, огнем был полностью охвачен грузовик Scania. Оказалось, что в транспорт вчера попала молния", - говорится в сообщении.
К счастью, погибших и травмированных нет.
"Суспільне Дніпро" сообщает , что более 66 тысяч домов в 165 населенных пунктах Днепропетровщины остаются без света из-за непогоды, которая бурлила в ночь на 28 июля.
Повреждены 1547 трансформаторных подстанций и 86 линий электропередач.
Однако для 19 тысяч семей электроснабжение уже возобновлено.
На сегодняшний день, 28 июля, объявлено штормовое предупреждение, ожидаются сильные дожди и грозы.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
"Не приближайтесь к билбордам, рекламным щитам, не паркуйте авто под деревьями – будьте осторожны", – обращаются к жителям региона спасатели.
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