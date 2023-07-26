В Новомосковске на ремонт общественной туалета выделили 2 миллиона 570 тысяч 719 гривен и 24 копейки.
Об этом стало известно благодаря тендеру, размещенному на Прозорро.
Делом занялся Антикоррупционный правозащитный Совет.
Сообщается, что коммунальное предприятие Новомосковского городского совета объявило тендер на ремонт туалета в парке Сучкова.
"Местные власти решили провести ремонт общественного туалета, но выделяемые на это средства вызывают удивление - это почти 2,6 млн грн (или 70 тысяч долларов). Точная сумма - 2 570 719 грн и 24 коп", - говорится в сообщении Антикоррупционного правозащитного Совета.
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В ведомстве добавили, что расходы следует оптимизировать и они должны быть экономными.
В Антикоррупционном правозащитном Совете добавили, что за такие деньги можно приобрести недвижимость в центре, которая стоит дешевле ремонта туалета.
Так, согласно актуальным объявлениям, 2-комнатная квартира в центре Новомосковска (43 м2) стоит 1 млн 165 тыс грн.
"Вообще неплохую квартиру с ремонтом (3-4 комнаты на 70 м2+!) и автономным отоплением можно приобрести за 1,5 млн. купил – въезжай", - пишут в ведомстве.
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