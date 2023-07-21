В сентябре школы Днепра перейдут на новый формат обучения.

В сентябре в Днепре перейдут на смешанный тип обучения в школах.

Уроки в классах будут совмещаться с дистанционными. Такое решение депутаты приняли на очередной сессии горсовета 19 июля.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Кроме того, известно, что к очному обучению в сентябре вернутся ученики художественных, музыкальных и спортивных школ.

Как именно будут учиться дети выбирать родители.

Школьники смогут учиться по смешанной форме в школах, где обустроены укрытия. В том случае, если из-за технических особенностей заведения было невозможно устроить самое простое укрытие - то учащиеся тех школ будут посещать занятия в заведениях, где есть укрытие.

Школы с 1 сентября будут работать в две смены. С 08:00 утра для детей 1-4 классов. И с 12:00 для учащихся 5-11 классов.

К слову, в Днепропетровской области родители отказываются водить детей в садик. Вместо 2600 детей в возрасте от 3 до 6 лет, ранее посещавших учебные занятия офлайн, в сады пришли только 1800 воспитанников.

Родители начали удерживать своих детей от посещения детских садов из-за постоянных обстрелов.

Вражеские обстрелы непрестанно звучат в городе, потому не удивительно, что людям страшно.

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