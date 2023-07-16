В Днепропетровской области провели закупку, несмотря на запрет проводить закупку товаров или услуг из России и Беларуси во время войны.

Данный запрет Кабмин ввел еще в октябре 2022 года.

Об этом сообщает проект DOZORRO Transparency International Ukraine.

По данным аналитиков закупок, после 24 февраля 2022 было проведено минимум 15 закупок тракторов «Беларус» в разной комплектации на 20 млн гривен.

Аналитики добавили, что речь идет только о тех тракторах, в описании которых упоминалась данная модель.

Закупка колесных тракторов «Беларус 82.1» по 860 тыс. гривен состоялась для пгт Окны и села Ивановка в Одесской области и села Маломихайловка в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что в Днепре будут судить восьмерых служащих коммунального предприятия горсовета.

Аферисты зарабатывали на продаже мест для захоронений на кладбищах Днепра.

Они требовали и получали неправомерную выгоду украинцев за места для захоронения умерших на кладбищах Днепра.

За погребение одного умершего участники схемы потребовали уплатить до 50 тысяч гривен, тогда как официальная сумма платежа составляет 3500 гривен.

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Напомним, установка электроподогрева на лестнице в Днепре за 600 тысяч вывела украинцев: "Они издеваются?".

Как сообщала Politeka, в Днепропетровской области украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Работник "Укрзализныци" готовил взрыв в Днепропетровской области: что известно о преступлении.