Россияне попали по городу Кривой Рог в Днепропетровской области двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар.
Жительница дома чудом выжила в доме, куда попала ракета рф. Женщина рассказала местному Телеграм-каналу, как все произошло.
Жительница многоэтажки в Кривом Роге рассказала, что взрыв застал ее, когда она пыталась передать показания газовых счетчиков. По ее словам, то, что дом обстреляли, она осознала только после того, как увидела выбитые окна и двери своей квартиры, а сама была уже в крови.
"Стояла на кухне, хотела передать показания счетчика газа, а потом отбросило так, что оказалась в коридоре. Вся посеченная осколками стекла и кусками мебели. Сначала не поняла, что произошло. Потом повернулась и увидела, что выбиты все окна и двери. А потом почему-то услышала еще один взрыв, возможно, это обвалился кусок нашего дома", - рассказала она.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Ракетные обстрелы Одессы, стало известно о тяжелых последствиях разрушений: "Было уничтожено..."
Нас долго ею пугали: ВСУ открыли прямую дорогу к линии обороны врага, чего теперь ждать украинцам
Бахмут и Купянск отходят на второй план, ситуация на фронте кардинально изменилась: что нужно знать
"К сожалению, противник имел успех": ВСУ пришлось отступать под Бахмутом, новые подробности боев
Женщина добавила, что пришла в себя только после того, как вышла из пострадавшего дома и увидела спасателей. Врачи скорой помощи уже были на месте и помогали раненым.
Последние новости Украины:
Напомним, взрывы гремели всю ночь, враг беспощадно бил по Днепропетровщине.
Как писала Politeka, на Днепропетровщине при странных обстоятельствах оборвалась жизнь военного
Также Politeka сообщала, непогода в Днепре натворила бед, кадры последствий.