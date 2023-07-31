Жительница многоэтажки в Кривом Роге рассказала, что взрыв застал ее, когда она пыталась передать показания газовых счетчиков.

Россияне попали по городу Кривой Рог в Днепропетровской области двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар.

Жительница дома чудом выжила в доме, куда попала ракета рф. Женщина рассказала местному Телеграм-каналу, как все произошло.

Жительница многоэтажки в Кривом Роге рассказала, что взрыв застал ее, когда она пыталась передать показания газовых счетчиков. По ее словам, то, что дом обстреляли, она осознала только после того, как увидела выбитые окна и двери своей квартиры, а сама была уже в крови.

"Стояла на кухне, хотела передать показания счетчика газа, а потом отбросило так, что оказалась в коридоре. Вся посеченная осколками стекла и кусками мебели. Сначала не поняла, что произошло. Потом повернулась и увидела, что выбиты все окна и двери. А потом почему-то услышала еще один взрыв, возможно, это обвалился кусок нашего дома", - рассказала она.

Женщина добавила, что пришла в себя только после того, как вышла из пострадавшего дома и увидела спасателей. Врачи скорой помощи уже были на месте и помогали раненым.

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