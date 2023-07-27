Вибухи лунали всю ніч, ворог нещадно гатив по Дніпропетровщині.

Про нову ворожу атаку повідомили в Дніпропетровській ОВА, пише Politeka.net.

"Всю ніч російська армія гатила по Нікопольщині. Обстріляла район сім разів. Майже три десятки снарядів з важкої артилерії поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах", - йдеться у повідомленні ОВА.

Пошкоджені освітній заклад, адмінбудівня, компанія зв'язку, пошта та церква. Побиті два 2-поповерхові будинки і господарська споруда.

Понівечені лінії електропередач.

Яких ще руйнувань заподіяв ворог – з'ясовують рятувальники. Вони продовжують обстеження території.

На щастя, люди не постраждали.

Атакував агресор область і безпілотником. Та захисники з ПвК "Схід" його збили. Ймовірно, це був "Шахед".

Додамо, у Генштабі ЗСУ також повідомили, що сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росія атаку Україну вже іншими "Шахедами".

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Також повідомлялось, що на Украъну насуваються новы блекаути.

Нагадаємо також, що ситуація під Авдіївкою загострилася.