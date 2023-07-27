Взрывы гремели всю ночь, враг беспощадно бил по Днепропетровщине.

О новой вражеской атаке сообщили в Днепропетровской ОВА, пишет Politeka.net.

"Всю ночь российская армия била по Никопольщине. Обстреляла район семь раз. Почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии попали по Никополю, Покровской и Красногригоревской общинам", - говорится в сообщении ОВА.

Повреждены образовательное учреждение, админстроительство, компания связи, почта и церковь. Повреждены два 2-этажных дома и хозяйственная постройка.

Также повреждения получили линии электропередач.

Какие еще разрушения причинил враг – выясняют спасатели. Они продолжают обследовать территорию.

К счастью, люди не пострадали.

Атаковал агрессор область и беспилотником. Но защитники из ПВК "Восход" его сбили. Вероятно, это был "Шахед".

В Генштабе ВСУ также сообщили, что сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине.

Напомним, ранее стало известно, что россия атакует Украину уже другими "Шахедами".

Последние новости Украины:

У россиян новый циничный план относительно Украины.

Также сообщалось, что на Украину надвигаются новые блэкауты.

Напомним также, что ситуация под Авдеевкой обострилась.