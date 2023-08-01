На место ЧП в Днепре сразу вызвали правоохранителей.

Так, житель Днепра взорвал гранату возле заброшенного кафе на жилмассиве Тополь-3.

Как сообщают местные СМИ и телеграм-каналы, днепрянин взорвал гранату рядом с кафе.

Тело погибшего нашли местные в кустах недалеко от заброшенного кафе. На место вызвали правоохранителей.

Сотрудники полиции обследовали территорию и обнаружили элементы боевой гранаты.

Сообщается, что от полученных травм мужчина погиб сразу на месте ЧП.

По предварительной информации, погибшему было 54 года.

О причинах такого поступка мужчины - пока ничего не известно, все детали произошедшего устанавливают сотрудники полиции Днепр.

По факту смерти жителя Днепра открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией самоубийство.

Источник: Telegram-канал Днепр Оперативный.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге водитель сбил беременную женщину.

Водитель не справился с управлением и авто вылетело на тротуар.

В этот момент по тротуару шла беременная женщина. Машина двигалась к перекрестку с улицей Гетманской.

Авто отбросило на тротуар и сбило женщину, а затем автомобиль въехал в дерево. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

На месте происшествия работали правоохранители и медики.

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