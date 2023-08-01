Так, житель Днепра взорвал гранату возле заброшенного кафе на жилмассиве Тополь-3.
Как сообщают местные СМИ и телеграм-каналы, днепрянин взорвал гранату рядом с кафе.
Тело погибшего нашли местные в кустах недалеко от заброшенного кафе. На место вызвали правоохранителей.
Сотрудники полиции обследовали территорию и обнаружили элементы боевой гранаты.
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Сообщается, что от полученных травм мужчина погиб сразу на месте ЧП.
По предварительной информации, погибшему было 54 года.
О причинах такого поступка мужчины - пока ничего не известно, все детали произошедшего устанавливают сотрудники полиции Днепр.
По факту смерти жителя Днепра открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией самоубийство.
Источник: Telegram-канал Днепр Оперативный.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге водитель сбил беременную женщину.
Водитель не справился с управлением и авто вылетело на тротуар.
В этот момент по тротуару шла беременная женщина. Машина двигалась к перекрестку с улицей Гетманской.
Авто отбросило на тротуар и сбило женщину, а затем автомобиль въехал в дерево. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.
На месте происшествия работали правоохранители и медики.
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