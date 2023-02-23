В Каменском дети провалились под лед водоема, где глубина составляет не менее трех метров.

Как сообщает фейсбук-страница города, случай произошел в минувшие выходные.

Житель Каменского Максим Козаченко прогуливался со своей девушкой по берегу левобережного канала. Уже тогда они заметили двоих детей, которые ходили по льду водоема. Внезапно пара услышала крики. Как выяснилось, дети решили отойти по льду от берега и провалились в воду.

По словам Максима, он, не раздумывая, бросился на помощь. На ходу снял рюкзак и куртку. Он любитель зимней рыбалки и потому хорошо знал, как себя вести на льду.

Подобравшись как можно ближе к месту, где провалились дети, мужчина присел на корточки. К этому времени один из мальчиков сумел каким-то чудом выбраться на лед. Мужчина сказал ему не вставать на ноги, а откатываться от полыньи, чтобы лед снова не треснул. Тем временем он принялся спасать второго ребенка, бросив ему свою куртку, которую он сам крепко держал с другой стороны. Мальчик ухватился за рукав и таким образом Максим смог его вытащить из воды.

Напомним, бедой обернулась поездка на маршрутке в ​​Днепре

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