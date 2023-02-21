Привычная поездка на работу в автобусе на маршруте №146Б разделила жизнь жительницы Днепра Ольги Величко на «до» и «после».

Все произошло утром 30 ноября – тогда Ольга села, как она говорит, в атобус, который был забит – людям приходилось уже стоять на подножке.

«Дверь закрылась, мы поехали. Но во время движения вдруг открылась дверь, я не успела в этот момент за поручень взяться - выпала. Лицом падала, почувствовала острую боль – колесо переехало ногу", – рассказала днепрянка «Суспильному».

Первую помощь окровавленной женщине оказал военный, ехавший в этом же автобусе – наложил турникет. Прибывшая на место несчастья «скорая» забрала Ольгу в больницу.

«Мою ногу чудом спасли от ампутации. Сохранили только благодаря одному параметру - у меня была чувствительная пятка. Четыре часа собирали пинцетом, делали пересадку кожи", - рассказала женщина.

Впереди у Ольги длительный реабилитационный период, во время которого ей надо будет заново учиться ходить.

Женщина уже потратила 60 тысяч гривен на лечение и пытается добиться от компании-перевозчика, которому принадлежит автобус из которого она выпала, помощи на лечение. Но там, говорит она, ее проигнорировали.

Теперь пассажирка написала заявление в полицию и готовит иск в суд.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в центре Киева - погибшей женщине было всего 31.

Также сообщалось, что поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов в районе реки.

Кроме того, Politeka.net писала, что Настя, которая чудом выжила после попадания ракеты в жилой дом в Днепре, вернулась на руины своей квартиры.