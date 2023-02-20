Из всей семьи Швецов выжила только 23-летняя Настя – именно ее фото на развалинах дома в Днепре облетело соцсети и издания мира.

В тот страшный день, 14 января, Настя потеряла родителей и кота, напоминает Politeka.net.

Как оказалось, незадолго до этой трагедии в жизни девушки уже пришло горе - на фронте погиб ее парень, с которым они планировали свадьбу.

Его звали Владислав, и в возрасте 39 лет он отдал свою жизнь за Украину под Балаклеей Харьковской области. Мужчина воевал в диверсионно-разведывательном спецподразделении Kraken.

По словам Насти, когда она поняла, что квартиры уже нет, а вокруг только развалины, она вылезла из-под завалов и взяла в руки новогодний дождик, чтобы спасатели смогли ее найти.

Спустя время девушка смогла вернуться в разрушенное жилье и забрать некоторые вещи. Снова на руины Настя уже попала с помощью крана.

«Смогла найти вещи родителей. Я поняла, что это одежда и она будет не нужна… Пожалуй, для меня самое главное, что я смогла найти – это футболка моего погибшего парня, флаг и шеврон», - рассказала Настя Швец в эфире телемарафона.

Напомним, ранее Настя также рассказывала, какая вещь стала для нее оберегом.

Также сообщалось, как сегодня выглядит дом в Днепре, в которое 14 января попала российская ракета.

кроме того, Politeka.net писала, что маленькая дочь известного тренера из Днепра узнала, что папы уже нет.