Девушке по имени Ева в тот страшный день 14 января чудом удалось остаться живой.

После того, как российская ракета попала в дом, где жила Ева, ее взрывной волной вместе с перегородками выбросило с восьмого этажа, а сверху от обломков накрыло другими бетонными плитами, пишет Politeka.net.

С травмами она очутилась в реанимации.

О том, что с девушкой сейчас рассказала известная бизнес-тренер Ольга Ботвинова, которая жила на 9 этаже дома, в который попала российская ракета.

«Ева мой герой! Да, та самая кроха, которая в день страшной трагедии 14.01.23 вылетела с 8 этажа и чудом осталась жива под завалами дома!», - рассказала Ольга в комментарии к фото, которые она разместила на своей странице в Инстаграм .

По словам бизнес-тренерши, Еве 20 и она учится на дизайнера.

«Но мы познакомились уже в больнице – лежали в одном отделении, держали друг друга за руки и благодарили Бога за наше чудо – остаться в живых», - рассказала Ольга.

Женщина также призналась, что в минуты полного отчаяния они поддерживали друг друга и строили планы новой жизни, понимали, что не имели права сдаваться, ведь Бог дал шанс на жизнь.

«Прошел месяц и я стою на сцене и обнимаю мою Еву и снова плачу, но от счастья! Возможно, все, когда есть жизнь, любовь в сердце и тебя поддерживают твои люди», - рассказала Ольга, призвав не откладывать жизнь на потом, любить, действовать и помогать тем, кому можете.

Сама Ева, комментируя трогательные фото, сказала, что благодарна жизни за второй шанс:

"Я благодарю жизнь за второй шанс, за знакомство с таким светлым и отзывчивым человеком, как ты".

Напомним, в Днепре трагически оборвалась жизнь 17-летнего Максима.

Также сообщалось, что Настя, которая в результате попадания российской ракеты потеряла родителей, вернулась на руины своей квартиры.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили по остановке, на которой стояли люди, и многоэтажкам – погибшие.