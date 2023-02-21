После того, как российская ракета попала в дом, где жила Ева, ее взрывной волной вместе с перегородками выбросило с восьмого этажа, а сверху от обломков накрыло другими бетонными плитами, пишет Politeka.net.
С травмами она очутилась в реанимации.
О том, что с девушкой сейчас рассказала известная бизнес-тренер Ольга Ботвинова, которая жила на 9 этаже дома, в который попала российская ракета.
«Ева мой герой! Да, та самая кроха, которая в день страшной трагедии 14.01.23 вылетела с 8 этажа и чудом осталась жива под завалами дома!», - рассказала Ольга в комментарии к фото, которые она разместила на своей странице в Инстаграм .
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По словам бизнес-тренерши, Еве 20 и она учится на дизайнера.
«Но мы познакомились уже в больнице – лежали в одном отделении, держали друг друга за руки и благодарили Бога за наше чудо – остаться в живых», - рассказала Ольга.
Женщина также призналась, что в минуты полного отчаяния они поддерживали друг друга и строили планы новой жизни, понимали, что не имели права сдаваться, ведь Бог дал шанс на жизнь.
«Прошел месяц и я стою на сцене и обнимаю мою Еву и снова плачу, но от счастья! Возможно, все, когда есть жизнь, любовь в сердце и тебя поддерживают твои люди», - рассказала Ольга, призвав не откладывать жизнь на потом, любить, действовать и помогать тем, кому можете.
Сама Ева, комментируя трогательные фото, сказала, что благодарна жизни за второй шанс:
"Я благодарю жизнь за второй шанс, за знакомство с таким светлым и отзывчивым человеком, как ты".
Напомним, в Днепре трагически оборвалась жизнь 17-летнего Максима.
Также сообщалось, что Настя, которая в результате попадания российской ракеты потеряла родителей, вернулась на руины своей квартиры.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили по остановке, на которой стояли люди, и многоэтажкам – погибшие.