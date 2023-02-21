Полицейский шел на работу, когда пес внезапно выбежал и якобы бросился на мужчину.

На видео, которое распространяется по Сети, мужчина с пистолетом идет за собакой, а рядом женщина с поводком. Зоозащитники и владелица пса обвиняют полицейского в умышленном увечье животного, говорится в ТСН.

Украинцев взбудоражило видео, на котором полицейский выстрелил по собаке из табельного оружия.

Инцидент произошел в Каменском. Полицейский шел на работу, а алабай выбежал из-за угла и якобы бы бросился на мужчину. Тот говорит, что сначала отбивался, а когда понял, что не удержит собаку и выстрелил.

“Я пришла с работы, открывала калитку, он выскочил. Бегал-бегал, и тут этот человек, он гаркнул на него, потом как-то развернулся и выстрелил в него, я конечно в шоке была”, - говорит владелица пса.

Пес сейчас в больнице, ветеринары говорят, чувствует он себя хорошо.

Полицейского сейчас проверяют, а табельное оружие изъяли.

Зоозащитники собираются обращаться в ДБР и прокуратуру. Владелице алабая грозит штраф, ведь пес был на улице без поводка и намордника.

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