Юная спортсменка из Каменского, Днепропетровская область, погибла во Франции.

Как пишет Politeka.net, 19 февраля 2023 года спортсменка по гребли из Каменского, Днепропетровская область, попала в ДТП во Франции. Произошло происшествие в городе Гренобль. Об этом сообщила Наталия Губа в своем Фейсбуке.

"19.02.2023 года наш ангелочек полетел на небо.

Лерочка Сарапина попала в ДТП в городе Гренобль (Франция)

Наши безграничные соболезнования родителям. Мама держала дочь за руку до последнего.

Впереди еще сложное возвращение домой", - отмечено в публикации.

Украинцы в комментариях выразили слова скорби родным погибшей:

"Солнышко, девочка..... соболезнования родным и близким";

"Искренние соболезнования родным и близким";

"Светлая память светлой девушке. Искренние соболезнования родным и близким…";

"Боже, какая хорошенькая девочка...Ребенок еще... Соболезнование родным и близким...";

"Лерочка, дорогая девочка,ты всегда будешь нашим ангелом! Царствие небесное!";

"Боже, какое горе и близким и нам . Ангелочек ты наш, нет просто слов, царство небесное. Земля пухом милая Лерочка";

"Никогда не мог подумать, что это возможно. Грусть сердце рвет на части. Молился до последнего... Бог взял действительно лучшую.. Земля пухом".

Напомним, бедой обернулась поездка на маршрутке в ​​Днепре

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