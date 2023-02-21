Как пишет Politeka.net, 19 февраля 2023 года спортсменка по гребли из Каменского, Днепропетровская область, попала в ДТП во Франции. Произошло происшествие в городе Гренобль. Об этом сообщила Наталия Губа в своем Фейсбуке.
"19.02.2023 года наш ангелочек полетел на небо.
Лерочка Сарапина попала в ДТП в городе Гренобль (Франция)
Наши безграничные соболезнования родителям. Мама держала дочь за руку до последнего.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Люди лежат на земле: россияне ударили по остановке и жилым домам
"Я плачу": внезапно оборвалась жизнь известного украинского музыканта
Настя, чудом выжившая в Днепре, вернулась на руины своей квартиры: что ей удалось забрать
Насте Каменских на фоне скандала досталось из-за Потапа: "Скажи своему мужу…"
Впереди еще сложное возвращение домой", - отмечено в публикации.
Украинцы в комментариях выразили слова скорби родным погибшей:
"Солнышко, девочка..... соболезнования родным и близким";
"Искренние соболезнования родным и близким";
"Светлая память светлой девушке. Искренние соболезнования родным и близким…";
"Боже, какая хорошенькая девочка...Ребенок еще... Соболезнование родным и близким...";
"Лерочка, дорогая девочка,ты всегда будешь нашим ангелом! Царствие небесное!";
"Боже, какое горе и близким и нам . Ангелочек ты наш, нет просто слов, царство небесное. Земля пухом милая Лерочка";
"Никогда не мог подумать, что это возможно. Грусть сердце рвет на части. Молился до последнего... Бог взял действительно лучшую.. Земля пухом".
Напомним, бедой обернулась поездка на маршрутке в Днепре
А еще Politeka сообщала, что полицейский выстрелил в собаку на Днепропетровщине, кадры: разгорается скандал
Также Politeka писала, что Ева, чудом выжившая в Днепре, показала, что с ней теперь