Здають в оренду однокімнатну квартиру без ремонту - виглядає житло досить дивно, але просять за нього не так вже й багато.

У Борисполі, що на Київщині, здають в оренду квартиру без ремонту, важко уявити, хто погодиться жити з обдертими стінами та частково відсутнім покриттям на підлозі.

Однак комунальні послуги потрібно оплачувати окремо. Інформація про це з’явилася на сайті OLX.

Житло з обдертими стінами та частково відсутнім покриттям на підлозі виглядає далеко не найпривабливішим варіантом, однак орендодавець адекватно оцінює стан помешкання і готовий віддати його за 3000 гривень на місяць плюс комунальні платежі.

Оголошення з’явилося на одній з найпопулярніших онлайн-платформ. У квартирі – "голі" стіни, старе покриття на підлозі, місцями прикрите килимами. Житлова кімната та ванна у занедбаному стані, а кухня обладнана лише плитою, раковиною та однією шафою.

Попри такий вигляд, базові умови для життя є: у квартирі проведені вода, світло, газ, встановлений бойлер, а з техніки – старий телевізор. Також є кілька меблів: диван, крісла, стіл, стільці та комод.

Пропозиція виглядає досить специфічною, однак має свої плюси: низька ціна (всього 3000 гривень на місяць) та відсутність комісії, оскільки здає сам власник, а не рієлтор.

Тим часом в Україні загалом спостерігається поступове зростання цін на оренду житла. Лідерами за кількістю угод та цінами залишаються Київ та Львів, де попит збалансований із пропозицією. Водночас найбільше оренда подорожчала у Вінниці (+29,3%), тоді як у Харкові та Дніпрі ціни, навпаки, дещо знизилися (на 3-4%).

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