Сдают в аренду однокомнатную квартиру без ремонта – смотрится жилье довольно странно, но просят за него не так уж много.

В Борисполе Киевской области сдают в аренду квартиру без ремонта, трудно представить, кто согласится жить с ободранными стенами и частично отсутствующим покрытием на полу.

Однако коммунальные услуги нужно оплачивать отдельно. Информация об этом появилась на сайте OLX.

Жилье с ободранными стенами и частично отсутствующим покрытием на полу выглядит далеко не самым привлекательным вариантом, однако арендодатель адекватно оценивает состояние жилья и готов отдать его за 3000 гривен в месяц плюс коммунальные платежи.

Объявление появилось на одной из популярнейших онлайн-платформ. В квартире – "голые" стены, старое покрытие на полу, местами прикрытое коврами. Жилая комната и ванная в запущенном состоянии, а кухня оснащена только плитой, раковиной и одним шкафом.

Несмотря на такой вид, базовые условия для жизни есть: в квартире проведены вода, свет, газ, установлен бойлер, а по технике – старый телевизор. Также есть несколько мебели: диван, кресла, стол, стулья и комод.

Предложение выглядит довольно специфическим, но имеет свои плюсы: низкая цена (всего 3000 гривен в месяц) и отсутствие комиссии, поскольку сдает сам собственник, а не риелтор.

Между тем, в Украине в целом наблюдается постепенный рост цен на аренду жилья. Лидерами по количеству сделок и ценам остаются Киев и Львов, где спрос сбалансирован с предложением. В то же время, больше всего аренда подорожала в Виннице (+29,3%), тогда как в Харькове и Днепре цены, наоборот, несколько снизились (на 3-4%).

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