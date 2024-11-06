Відкрийте для себе простий рецепт приготування яблучного зефіру, що подарує вам незабутні смакові відчуття і стане ідеальним десертом для будь-якої нагоди.

Яблучний зефір — це не лише смачний десерт, а й справжня кулінарна майстерність, яка принесе задоволення вам і вашим близьким.

Ми розглянемо покроковий процес, як приготувати яблучний зефір у домашніх умовах від Лізи Глінської. Всього за кілька простих етапів ви зможете створити ніжний, повітряний десерт, який вразить усіх своїм смаком та виглядом.

Підготовка яблучного пюре

Перший крок на шляху до приготування яблучного зефіру — це приготування яблучного пюре. Для цього вам знадобляться свіжі яблука. Почніть з того, що розріжте яблука на четвертинки та видаліть серцевину. Далі існує два способи приготування пюре: можна поставити нарізані яблука в мікрохвильову піч на 15-25 хвилин або ж вистелити деко пергаментом і покласти яблука, запікаючи їх у розігрітій до 170°C духовці протягом 20-25 хвилин. Після запікання розчавте яблука блендером і процідіть через дрібне сито. Якщо пюре вийшло занадто рідким, помістіть його в каструлю і варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, поки не досягнете необхідної консистенції.

Основні інгредієнти

Для приготування яблучного зефіру вам знадобляться такі інгредієнти: 150 г яблучного пюре, 100 г цукру, 40 г тримоліну, 30 г білка, 100 мл води, 250 г цукру (додатково) та 8 г агар-агару.

Приготування яблучного зефіру

Перенесіть яблучне пюре у чашу блендера, додайте 100 г цукру та тримолін. Одночасно в каструлі нагрівайте воду з агар-агаром до кипіння, постійно помішуючи. Потім додайте решту цукру і варіть до температури 108-109°C, поки не з’явиться "тонка нитка". У мисці з яблучним пюре поступово вливайте гарячий сироп, продовжуючи збивати на середній швидкості. Змішування має тривати кілька хвилин, поки маса не стане щільною та не зберігатиме форму. Після цього помістіть масу у кондитерський мішок із зірчастою насадкою.

На завершення викладіть зефірну масу на пергамент і залиште стабілізуватися на 10-12 годин.

Оформлення та подача

Коли ваш яблучний зефір затвердіє, складіть половинки зефіру разом і обваляйте їх у цукровій пудрі або декстрині для додаткового смаку.

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