Откройте для себя простой рецепт приготовления яблочного зефира, который подарит вам незабываемые вкусовые ощущения и станет идеальным десертом для любого случая.

Яблочный зефир – это не только вкусный десерт, но и настоящее кулинарное мастерство, которое доставит удовольствие вам и вашим близким.

Мы рассмотрим пошаговый процесс, как приготовить яблочный зефир в домашних условиях от Лизы Глинской. Всего за несколько простых этапов вы сможете создать нежный воздушный десерт, который поразит всех своим вкусом и видом.

Подготовка яблочного пюре

Первый шаг на пути к приготовлению яблочного зефира – это приготовление яблочного пюре. Для этого вам понадобятся свежие яблоки. Начните с разрезания яблок на четвертинки и удалите сердцевину. Далее существует два способа приготовления пюре: можно поставить нарезанные яблоки в микроволновку на 15-25 минут или же выстелить противень пергаментом и положить яблоки, запекая их в разогретой до 170°C духовке в течение 20-25 минут. После запекания разомните яблоки блендером и процедите через мелкое сито. Если пюре получилось слишком редким, поместите его в кастрюлю и варите на среднем огне, постоянно помешивая, пока не достигнете необходимой консистенции.

Основные ингредиенты

Для приготовления яблочного зефира вам понадобятся следующие ингредиенты: 150 г яблочного пюре, 100 г сахара, 40 г тримолина, 30 г белка, 100 мл воды, 250 г сахара (дополнительно) и 8 г агар-агара.

Приготовление яблочного зефира

Перенесите яблочное пюре в чашу блендера, добавьте 100 г сахара и тримолина. Одновременно в кастрюле нагрейте воду с агар-агаром до кипения, постоянно помешивая. Затем добавьте оставшийся сахар и варите до температуры 108-109°C, пока не появится "тонкая нить". В миске с яблочным пюре постепенно вливайте горячий сироп, продолжая взбивать на средней скорости. Смешивание должно длиться несколько минут, пока масса не станет плотной и не будет сохранять форму. После этого поместите массу в кондитерский мешок со звездчатой ​​насадкой.

В заключение выложите зефирную массу на пергамент и оставьте стабилизироваться на 10-12 часов.

Оформление и подача

Когда ваш яблочный зефир затвердеет, сложите половинки зефира вместе и обваляйте их в сахарной пудре или декстрине для вкуса.

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