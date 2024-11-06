Приготуйте смачні сінабони за простим рецептом і насолодіться їх ніжною текстурою та неперевершеним ароматом, який зробить ваш день особливим.

Сінабони — це не лише смачний десерт, а й ароматний шедевр домашньої випічки, який неодмінно підкорить серця ваших близьких.

Ліза Глінська поділилася покроковим рецептом, як приготувати сінабони, щоб ви змогли насолодитися їх неперевершеним смаком.

Приготування опари

Для початку нам потрібно приготувати опару. Візьміть 300 мл молока, 5 г сухих дріжджів (можна використовувати й свіжі, тоді 15 г), 20 г цукру та 150 г борошна. Молоко слід трохи підігріти, щоб воно було теплим, але не гарячим — оптимальна температура не перевищує 40 градусів. Потім змішайте молоко з цукром та дріжджами. Для того, щоб уникнути комочків, спочатку з'єднайте частину молока з борошном, а потім все ретельно перемішайте.

Після цього накрийте опару чистим рушником і залиште її на півгодини, щоб вона піднялася. Після того, як опара буде готова, нам знадобляться ще 500 г борошна, 4 г солі, 100 г яєць (приблизно 2 яйця), 60 г цукру і 100 г м'якого масла. Обов'язково просійте борошно, щоб зробити тісто більш повітряним.

Замішування тіста

Замішування тіста — це важливий етап. Поєднайте всі інгредієнти, додаючи спочатку яйця, цукор, сіль, а потім опару. Вмішайте м'яке масло лише після того, як все інше буде добре перемішане. Якщо ви замішуєте вручну, то знадобиться близько 5–10 хвилин, поки тісто не стане еластичним і не почне відставати від рук. Після цього накрийте тісто рушником і залиште його в теплому місці на годину, щоб воно підросло.

Приготування начинки

Наступним кроком буде приготування начинки для сінабонів. Змішайте 100 г м'якого масла, 150 г цукру та 20 г коричного порошку. Коли тісто підніметься, розкатайте його у прямокутник товщиною приблизно 1 см, намагаючись отримати розмір 60 на 45 см. Нанесіть на тісто масло та рівномірно розподіліть коричну суміш.

Скрутіть тісто в рулет, намагаючись не тиснути занадто сильно, щоб не пошкодити структуру. Наріжте рулет на порційні шматки товщиною близько 3 см. Розмістіть їх на деку, застеленому пергаментом, та накрийте рушником на 30-40 хвилин, щоб вони знову підросли.

Випікання сінабонів

Випікайте сінабони в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-25 хвилин. Поки вони випікаються, приготуйте глазур. Змішайте 50 мл молока, 50 г цукрової пудри та 250 г крем-сиру (можна використовувати маскарпоне або сметану). Розмішайте до однорідної консистенції.

Подача

Коли сінабони будуть готові, вийміть їх з духовки і покрийте глазур'ю, поки вони ще гарячі. Аромат коричної та ванілі просто зводить з розуму! Не забудьте дати їм трохи охолонути перед подачею.

Читайте також:

Як швидко приготувати український холодець: Клопотенко розкрив ідеальний рецепт

Рецепт ніжної сирно-гарбузової запіканки від переможниці "Мастер Шеф": смачно та красиво

Торт "Наполеон" з неймовірно ніжним кремом: рецепт від шеф-кухаря Клопотенка