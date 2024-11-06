Приготовьте вкусные синнабоны по простому рецепту и насладитесь их нежной текстурой и непревзойденным ароматом, который сделает ваш день особенным.

Синнабоны – это не только вкусный десерт, но и ароматный шедевр домашней выпечки, непременно покоряющий сердца ваших близких.

Лиза Глинская поделилась пошаговым рецептом, как приготовить синабоны, чтобы вы смогли насладиться их непревзойденным вкусом.

Приготовление опары

Для начала нам нужно приготовить опару. Возьмите 300 мл молока, 5 г сухих дрожжей (можно использовать и свежие, тогда 15 г), 20 г сахара и 150 г муки. Молоко нужно немного подогреть, чтобы оно было теплым, но не горячим — оптимальная температура не превышает 40 градусов. Затем смешайте молоко с сахаром и дрожжами. Для того чтобы избежать комочков, сначала соедините часть молока с мукой, а затем все тщательно перемешайте.

После этого накройте опару чистым полотенцем и оставьте ее на полчаса, чтобы она поднялась. После того, как опара будет готова, нам понадобится еще 500 г муки, 4 г соли, 100 г яиц (примерно 2 яйца), 60 г сахара и 100 г мягкого масла. Обязательно просейте муку, чтобы сделать тесто более воздушным.

Замешивание теста

Замешивание теста – это важный этап. Совместите все ингредиенты, добавляя сначала яйца, сахар, соль, а затем опару. Вмешайте мягкое масло только после того, как все остальное будет хорошо перемешано. Если вы замешиваете вручную, то понадобится около 5–10 минут, пока тесто не станет эластичным и не станет отставать от рук. После этого накройте тесто полотенцем и оставьте его в теплом месте в час, чтобы оно подросло.

Приготовление начинки

Следующим шагом будет приготовление начинки для синабонов. Смешайте 100 г мягкого сливочного масла, 150 г сахара и 20 г коричного порошка. Когда тесто поднимется, раскатайте его в прямоугольник толщиной примерно 1 см, пытаясь получить размер 60 на 45 см. Нанесите масло и равномерно распределите коричневую смесь.

Скрутите тесто в рулет, стараясь не давить слишком сильно, чтобы не повредить структуру. Нарежьте рулет на порционные куски толщиной около 3 см. Разместите их на противне, застеленном пергаментом, и накройте полотенцем на 30-40 минут, чтобы они снова подросли.

Выпекание синабонов

Выпекайте синнабоны в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-25 минут. Пока они выпекаются, приготовьте глазурь. Смешайте 50 мл молока, 50 г сахарной пудры и 250 г крем-сыра (можно использовать маскарпоне или сметану). Размешайте до однородной смеси.

Подача

Когда синнабоны будут готовы, извлеките их из духовки и покройте глазурью, пока они еще горячие. Аромат коричневой и ванили просто сводит с ума! Не забудьте дать им немного остыть перед подачей.

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