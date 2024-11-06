Дізнайтеся, як приготувати торт Наполеон, дотримуючись простого покрокового рецепту, щоб вразити своїх близьких ніжними шарами тіста та ароматним кремом.

Торт Наполеон — це не лише десерт, а й справжня кулінарна класика, яка давно завоювала серця любителів солодощів.

Сьогодні ми розглянемо, як приготувати торт Наполеон, дотримуючись простого покрокового рецепту від Лізи Глінської з "МайстерШеф". Цей смачний торт складається з кількох тонких шарів ніжного тіста та ароматного крему, і з ним зможе впоратися навіть початківець.

Складові для приготування

На початку приготування потрібно зробити тісто. Для цього на деко насипають борошно, а зверху натирають заморожене масло. Усе добре перемішують, а в окремій мисці змішують сметану, яйце і соду, після чого цю суміш додають до борошна з маслом. Замішують тісто, яке потім ділять на 11 рівних частин. Кожен шматочок обгортають плівкою і ставлять у холодильник на 2 години. Це дозволить тісту охолонути і краще тримати форму під час випікання.

Після охолодження дістають один шматок тіста, розкачують його в круг завтовшки близько 24 см і випікають при температурі 180°C протягом 5-6 хвилин. Таким чином, готують всі 10 коржів.

Приготування крему

Тим часом можна зайнятися кремом. Нагрівають молоко до появи пари, а в іншій мисці збивають яйця з цукром, додаючи борошно та кукурудзяний крохмаль. Потім цю суміш поєднують з третиною гарячого молока і повертають назад у каструлю. Варять на середньому вогні до загустіння.

Формування торта

Коли всі коржі готові, починають формувати торт. На дно форми кладуть перший корж і змащують його трьома столовими ложками крему, після чого повторюють ці дії для всіх 10 коржів. Залишки короткого тіста кришать на крихти і змішують з підсмаженими волоськими горіхами. Ці крихти посипають зверху торта, надаючи йому особливого вигляду.

Остудження

Після цього торт залишають на кілька годин при кімнатній температурі, а потім ставлять у холодильник на 5-6 годин.

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