Узнайте, как приготовить торт Наполеон, соблюдая простой пошаговый рецепт, чтобы поразить своих близких нежными слоями теста и ароматным кремом.

Торт Наполеон — это не только десерт, но и настоящая кулинарная классика, давно завоевавшая сердца любителей сладостей.

Сегодня мы рассмотрим, как приготовить торт Наполеон, соблюдая простой пошаговый рецепт от Лизы Глинской из "МастерШеф". Этот вкусный торт состоит из нескольких тонких слоев нежного теста и ароматного крема и с ним сможет справиться даже начинающий.

Составляющие для приготовления

В начале приготовления нужно сделать тесто. Для этого на противень насыпают муку, а сверху натирают замороженное масло. Все хорошо перемешивают, а в отдельной миске смешивают сметану, яйцо и соду, после чего эту смесь добавляют в муку с маслом. Замешивают тесто, которое затем делят на 11 равных частей. Каждый кусочек обертывают в пленке и ставят в холодильник на 2 часа. Это позволит тесту остыть и лучше держать форму во время выпечки.

После охлаждения извлекают один кусок теста, раскатывают его в круг толщиной около 24 см и выпекают при температуре 180°C в течение 5-6 минут. Таким образом, готовят все 10 лепешек.

Приготовление крема

Тем временем можно заняться кремом. Нагревают молоко до появления пара, а в другой миске взбивают яйца с сахаром, добавляя муку и кукурузный крахмал. Затем эту смесь совмещают с третью горячего молока и возвращают обратно в кастрюлю. Варят на среднем огне до загустения.

Формирование торта

Когда все лепешки готовы, начинают формировать торт. На дно формы кладут первый корж и смазывают его тремя столовыми ложками крема, после чего повторяют эти действия для всех 10 коржей. Остатки короткого теста крошят на крошки и смешивают с поджаренными грецкими орехами. Эти крошки посыпают сверху торта, придавая ему особый вид.

Охлаждение

После этого торт оставляют на несколько часов при комнатной температуре, затем ставят в холодильник на 5-6 часов.

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