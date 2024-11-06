Приготуйте заварні тістечка з ніжним кремом і ягідним мармеладом, слідуючи простому рецепту, який стане хітом на будь-якому святі.

Ми поринемо у світ кулінарії та навчимося готувати заварні тістечка з чудовим кремом та ягодами.

Цей рецепт від Лізи Глінської порадує вас своїм простим виконанням і смачним результатом. Тож, запасайтеся інгредієнтами та готуйтеся до кулінарної пригоди!

Інгредієнти для заварних тістечок

На початку нам потрібно приготувати стрюзель. Для цього з’єднайте 50 г цукру, 50 г борошна та 40 г холодного масла. Замісивши тісто, розкачайте його між двома аркушами пергаменту і охолодіть у морозильнику протягом 15 хвилин.

Далі переходимо до приготування заварного тіста. У каструлі доведіть до кипіння 125 мл молока, 125 мл води, 2 г солі, 10 г цукру та 100 г масла. Потім додайте 150 г борошна і ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Готуйте на вогні, поки на дні каструлі не утвориться тонка скоринка. Остудіть тісто до температури 40-45 градусів Цельсія, і по одному додавайте 250 г яєць, добре перемішуючи.

Приготування ягідного мармеладу

Наступним етапом буде приготування ягідного мармеладу. Змішайте 200 г ягідного пюре, 30 г цукру та 15 г кукурудзяного крохмалю у каструлі. Готуйте на повільному вогні, постійно помішуючи, до загусання.

Приготування крему

Тепер перейдемо до приготування крему. Нагрійте 500 мл молока, а в окремій мисці змішайте 100 г жовтків, 40 г цукру, 25 г борошна та 25 г кукурудзяного крохмалю. Поступово вливайте тепле молоко в жовткову масу, а потім поверніть суміш у каструлю і варіть до загусання. Додайте 80 г масла, перемішайте та охолодіть.

Формування тістечок

Коли всі етапи готові, зробіть невеликі отвори в тісті та наповніть їх кремом і ягодами. Тістечка готові!

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