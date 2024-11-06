Приготовьте заварные пирожные с нежным кремом и ягодным мармеладом, следуя простому рецепту, который станет хитом на любом празднике.

Мы погрузимся в мир кулинарии и научимся готовить заварные пирожные с прекрасным кремом и ягодами.

Этот рецепт от Лизы Глинской порадует вас своим простым исполнением и вкусным результатом. Так что запасайтесь ингредиентами и готовьтесь к кулинарному приключению!

Ингредиенты для заварных пирожных

В начале нам нужно приготовить стрюзель. Для этого соедините 50 г сахара, 50 г муки и 40 г холодного масла. Замесив тесто, раскатайте его между двумя листами пергамента и охладите в морозильнике в течение 15 минут.

Далее переходим к приготовлению заварного теста. В кастрюле доведите до кипения 125 мл молока, 125 мл воды, 2 г соли, 10 г сахара и 100 г масла. Затем добавить 150 г муки и тщательно перемешать до однородной консистенции. Готовьте на огне, пока на дне кастрюли не образуется тонкая корочка. Остудите тесто до температуры 40-45 градусов Цельсия и по одному добавляйте 250 г яиц, хорошо перемешивая.

Приготовление ягодного мармелада

Следующим этапом будет приготовление ягодного мармелада. Смешайте 200 г ягодного пюре, 30 г сахара и 15 г кукурузного крахмала в кастрюле. Готовьте на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения.

Приготовление крема

Теперь перейдем к приготовлению крема. Нагрейте 500 мл молока, а в отдельной миске смешайте 100 г желтков, 40 г сахара, 25 г муки и 25 г кукурузного крахмала. Постепенно вливайте теплое молоко в желточную массу, затем верните смесь в кастрюлю и варите до загустения. Добавьте 80 г масла, перемешайте и охладите.

Формирование пирожных

Когда все этапы готовы, проделайте небольшие отверстия в тесте и наполните их кремом и ягодами. Пирожные готовы!

Читайте также:

Как быстро приготовить украинский студень: Клопотенко раскрыл идеальный рецепт

Рецепт нежной творожно-тыквенной запеканки от победительницы "Мастер Шеф": вкусно и красиво

Торт "Наполеон" с невероятно нежным кремом: рецепт от шеф-повара Клопотенко