Щоб запекти качку в духовці потрібно трішки постаратися, але з хорошим рецептом результат точно того вартує.

Приготування запеченої качки – це не просто кулінарний процес, а справжнє мистецтво, яке потребує уваги до деталей та любові до їжі.

Блогер Андрій Клюс поділився рецептом, що дозволяє отримати ніжну та смачну запечену качку, використовуючи прості, але важливі етапи, такі як засолка, обпалювання та маринування.

Перший етап: Засолка качки

Перше, з чого починається приготування, – це засолка качки. Цей етап є критично важливим для досягнення соковитості м’яса. Для засолки потрібно приготувати 6-відсотковий соляний розчин. Це означає, що на 2,5 літри води слід використати 150 грамів солі. У цей розчин ми поміщаємо цілу качку, яка повинна просолитися протягом ночі. Саме завдяки цій процедурі запечена качка буде соковитою і смачною.

Обпалювання: важливий етап

Після засолки качку необхідно обпалити, щоб позбавитися волосся, яке може залишитися на шкірі. Для цього використовують пальник, яким обпалюють шкіру з обох сторін. Цей етап також важливий для того, щоб шкіра була хрусткою та апетитною. Як тільки обпалювання завершено, можна переходити до наступних етапів приготування.

Підготовка до запікання

На цьому етапі качка готова до маринування. Ми беремо один апельсин і нарізаємо його на чотири частини, після чого фаршируємо качку. Залишки апельсина можна використати для підмаринування з використанням спецій: чорного перцю, солі, італійських трав, а також оливкової олії. Всі ці інгредієнти дозволять нашій запеченій качці отримати неповторний смак.

Запікання качки

Тепер настав час запікання! Качку слід помістити в розігріту духовку на 150 градусів на одну годину. Після цього її потрібно перевернути і запікати ще 30 хвилин на більш високій температурі. Під час запікання не забувайте про гарнір – апельсини, які можна підсмажити на деку. Це не лише додасть аромату, а й створить візуально привабливу подачу страви.

Подача та дегустація

Коли качка буде готова, її потрібно дістати з духовки та дати відпочити. Потім нарізаємо її на порції, подаємо на тарілку, прикрашаємо апельсинами і поливаємо малиновим соусом. Ця запечена качка з гарніром стане справжньою окрасою будь-якого столу.

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