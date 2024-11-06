Чтобы запечь утку в духовке нужно немного постараться, но с хорошим рецептом результат точно того стоит.

Приготовление запеченной утки – это не просто кулинарный процесс, а настоящее искусство, требующее внимания к деталям и любви к пище.

Блогер Андрей Клюс поделился рецептом, позволяющим получить нежную и вкусную запеченную утку, используя простые, но важные этапы, такие как засолка, обжиг и маринование.

Первый этап: Засолка утки

Первое, с чего начинается приготовление, – это засолка утки. Этот этап является критически важным для достижения сочности мяса. Для засолки нужно приготовить 6-процентный соляной раствор. Это означает, что на 2,5 литра воды следует использовать 150 г соли. В этот раствор мы помещаем целую утку, которая должна просолиться в течение ночи. Именно благодаря этой процедуре запеченная утка будет сочной и вкусной.

Обжиг: важный этап

После засолки утку необходимо обжечь, чтобы избавиться от волос, которые могут остаться на коже. Для этого используют горелку, которой обжигают кожу с обеих сторон. Этот этап также важен для того, чтобы кожа была хрустящей и аппетитной. Как только обжиг завершен, можно переходить к следующим этапам приготовления.

Подготовка к запеканию

На этом этапе утка готова к мариновке. Мы берем один апельсин и нарезаем его на четыре части, после чего фаршируем утку. Остатки апельсина можно использовать для маринования с использованием специй: черного перца, соли, итальянских трав, а также оливкового масла. Все эти ингредиенты позволят нашей запеченной утке обрести неповторимый вкус.

Запекание утки

Теперь пришло время запекания! Утку следует поместить в разогретую духовку на 150 градусов в час. После этого ее нужно перевернуть и запекать еще 30 минут при более высокой температуре. Во время запекания не забывайте о гарнире – апельсинах, которые можно поджарить на противне. Это не только придаст аромату, но и создаст визуально привлекательную подачу блюда.

Подача и дегустация

Когда утка будет готова, ее нужно достать из духовки и отдохнуть. Затем нарезаем ее на порции, подаем на тарелку, украшаем апельсинами и поливаем малиновым соусом. Эта запеченная утка с гарниром станет настоящим украшением любого стола.

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