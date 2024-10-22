Ці баклажани виходять настільки смачними, що їх захочеться готувати знову і знову.

Якщо ви шукаєте новий спосіб консервування баклажанів на зиму, пропонуємо вам спробувати це рецепт.

Ним поділилася господиня із ютуб-каналу "СмачнОГО".

Щоб приготувати баклажани на зиму, вам знадобиться 3 кілограми свіжих баклажанів, 6 великих соковитих червоних болгарських перців, 2 головки часнику та 2 великі червоні гострі перчини, а також цукор, сіль та оцет.

Спосіб приготування:

Почніть із підготовки баклажанів: наріжте їх кільцями товщиною близько пів сантиметра. Не варто різати їх занадто тонко, адже при варінні вони можуть порозлазитися. На розігріту сковороду налийте олію та викладайте баклажани, посипаючи їх сіллю. Смажте до золотистої скоринки з обох боків.

Поки баклажани відстоюються, приготуйте заправку. Для цього наріжте червоні перці на зручні шматочки та пропустіть їх через м'ясорубку разом з часником і гострим перцем. Додайте до отриманої маси стакан цукру, пів столової ложки солі та пів склянки оцту, ретельно перемішайте та відставте в сторону.

Візьміть каструлю з товстим дном і шарами укладайте баклажани та заправку. Потім поставте каструлю на вогонь та доведіть до кипіння, помішуючи час від часу. Коли баклажани закиплять, проваріть їх ще 5 хвилин, після чого розкладіть у стерилізовані банки. З отриманої кількості інгредієнтів ви зможете заповнити приблизно сім півлітрових банок.

Спробуйте повторити цей рецепт та приготуйте смачні баклажани на зиму!

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